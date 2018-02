Illy nel Gruppo Misto, Rosato (Pd): «Con la sua indipendenza favorirà il Pd»

«Illy è sempre stato indipendente e coerente: lo è stato da sindaco, da presidente della regione, lo è stato in Parlamento e lo sarà anche questa volta. Questo non vuol dire che questo non sarà un punto che rafforzerà il centrosinistra. Lo spirito di indipendenza di Illy aiuterà il PD, così come l'endorsement di Prodi a Gentiloni». Così Ettore Rosato, capogruppo uscente alla Camera e ricandidato, smorza le polemiche sull'annuncio dell'ex sindaco di volersi candidare, se eletto, al Gruppo Misto dice la sua anche sulle difficoltà dei CinqueStelle e sull'empasse-premier del centrodestra.

«Noi abbiamo una bella squadra e un progetto politico che è capace di dare stabilità a questo paese - ha dichiarato in un'intervista a Telequattro- . Il MoVimento 5stelle non è in grado di governare, questa è la preoccupazione più grande». Per quel che riguarda il centrodestra ha dichiarato: «Non si può essere a favore e non a favore dell'Europa. C'è sempre una coalizione ma che ci sia una divisione su uno dei temi più importanti di questo paese, è preoccupante».

Infine sulla legge elettorale: «In campagna elettorale si dice di tutto, ma se verranno proposte delle idee buone per cambiare la legge elettorale, io la sosterrò. Il problema di questo paese è che è diviso in tre poli ed è necessario che trovino una sintonia».