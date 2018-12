Imam rimosso: il commento di Serracchiani

"Spero e mi auguro che l'imam di Trieste non sia stato davvero allontanato per aver dialogato troppo con le altre comunità religiose: il dialogo e l'apertura sono il segno distintivo della nostra comunità e sarebbe preoccupante se qualcuno volesse dare una stretta a un percorso che costruisce integrazione e cittadinanza". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, a proposito di quanto avvenuto a Trieste, dove l'imam Nader Akkad è stato rimosso dal suo ruolo per ragioni che sono attribuite al suo atteggiamento di dialogo e apertura.

Per Serracchiani "su Trieste sembra spirare un'aria poco sana, che favorisce radicalismi di varia natura i quali mettono radici e provano ad alzare steccati. Finora le comunità religiose, indistintamente, avevano dato esempio di come in città fosse possibile la convivenza e positivo il dialogo. Bisogna evitare - conclude - che tutto questo patrimonio vada in frantumi".