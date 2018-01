Immigrazione, Edoardo(Ugl Polizia): «Sull'aumento di clandestini dicevamo il vero»

«Lo stavamo denunciando da tempo e venivano tacciati come allarmisti - tuona il segretario generale provinciale Ugl Polizia Fsp Alessio Edoardo - ora , dopo la conferenza stampa della Questura , si evince che avevamo detto il vero sulla problematica dell’aumento di immissione sul territorio di immigrati clandestini che si muovono sulla rotta Balcanica».

«Negli ultimi giorni l’impennata di arrivi in porto ha impedito a tutti di negare l’evidenza , sottolineando pure che esiste un aumento degli arrivi sul territorio, cosa da noi denunciata da tempo».

«Continuiamo imperterriti - continua il segretario - la nostra politica di sensibilizzazione diretta alle autorità competenti, per far pressione presso il Ministero dell’Interno, in modo da attivare quanto prima un invio di personale, che possa mettere in condizione gli operatori di polizia di lavorare al meglio per la sicurezza dei cittadini e per un miglior servizio istituzionale, il quale in questo momento sta fortemente pressando gli uomini e le donne della Polizia da anni sotto organico è costretti a turni pesanti con una situazione tecnico logistica inadeguata e vetusta».

«Questa segreteria, chiede ancora una volta un intervento forte presso le autorità competenti , nella speranza che questa volta il grido di aiuto non resti ignorato».