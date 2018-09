Migranti, Serracchiani: «Fedriga dà del bugiardo al prefetto»

Il commento alle dichiarazioni di Fedriga

«"A non rispettare le regole sono quote marginali se parametrate al numero complessivo di persone accolte”: questo ha riferito un mese fa il prefetto di Trieste e commissario del Governo in Fvg, essendo evidentemente in possesso di numeri. Ma Fedriga per fare terrorismo e pubblicità alla Lega dà del bugiardo a un organo dello Stato, esattamente come il suo capo». Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando la dichiarazione del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, secondo cui “Chi nega il nesso tra immigrazione clandestina e criminalità viene smentito dai fatti”.

"Preoccupante distinzione tra popoli"