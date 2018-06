Nave Aquarius, De Monte (Pd): «Salvini venga a Bruxelles ad affrontare il tema migratorio»

«Ci chiediamo se Salvini farà affidamento ogni giorno sulla generosità di un Paese diverso o se si farà coraggio e verrà a Bruxelles, dove si decide in tema di migrazioni. In quattro anni non lo abbiamo visto al Parlamento europeo e, quando presente, sulla modifica del trattato di Dublino si è astenuto: per lui è ora di smetterla di fare sceneggiate e prendere il problema sul serio da ministro dell’Interno. Qui a Strasburgo lo stiamo aspettando». Lo afferma l’eurodeputata del Pd Isabella De Monte, commentando il caso della nave Aquarius.

Secondo De Monte «oggi l'Italia non ha raggiunto alcun risultato, se non fare una figuraccia davanti al mondo e rimandare il problema a domani e dopodomani. Salvini venga piuttosto in Europa a dire come intende affrontare la situazione. Non è con i colpi di scena da bullo che si coinvolgono gli altri Paesi europei ad assumersi maggiori responsabilità nella gestione dei migranti in arrivo dalle coste africane».

«Complimenti anche al M5S – continua De Monte, che ora, per voce del ministro Toninelli, parla di “un’Europa da cambiare”, ma che lo scorso novembre con i suoi deputati al Parlamento europeo aveva votato contro la modifica del regolamento di Dublino, quindi contro gli interessi dell’Italia».