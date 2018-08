Incendio cantiere A4, De Monte (Pd): «Si faccia chiarezza»

Chiarezza sulle cause

«Mi auguro che si possa fare chiarezza velocemente sulle cause del rogo che ha distrutto gli uffici dei cantieri della terza corsia della A4. La fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura è massima». Lo afferma Isabella De Monte, eurodeputata Pd e componente della commissione Trasporti e turismo al Parlamento europeo, dopo l’incendio divampato oggi a Ronchis (Udine).

Secondo De Monte «il primo pensiero va a tutte le persone che lavorano in un cantiere complesso e cruciale per la nostra regione, che fortunatamente non sono rimaste ferite. Il secondo pensiero va alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco che, come sempre, sono intervenuti tempestivamente e in modo efficace sul luogo dell’incendio, contenendo i danni».

L'auspicio

«L’auspicio – conclude De Monte – è che quanto accaduto oggi non comprometta i lavori di realizzazione di un’opera strategica per il Fvg e per l’intero Nordest, ma anche che si faccia chiarezza sulle ragioni del rogo, per stabilire se si tratti di un incidente o se vi siano responsabilità».