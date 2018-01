"Trieste e il difficile mestiere della locomotiva": incontro pubblico organizzato da Luoghi Comuni

Giovedì 11 gennaio con inizio alle ore 18 presso il Circolo della Stampa (Corso italia 13 - Trieste) si terrà la prima iniziativa del 2018 di Luoghi Comuni che avrà come titolo "Trieste e il difficile mestiere della locomotiva ......."

Il senso è usare l'immagine "ferroviaria" proprio per discutere della funzione di Trieste. Perché da un capoluogo e più in generale da una città di servizi avanzati che si pone in relazione con un territorio questo si vorrebbe: la capacità di essere trainante, di offrire valore aggiunto, di essere utile allo sviluppo, di esserne motore.

Questo è stato il valore di Trieste per una parte d'Europa fino ad un secolo fa. Oggi, dopo esser stata a lungo ferma e perciò vista più spesso come un freno piuttosto che un traino, Trieste sembra poter riacquistare questa sua funzione verso la Regione, verso un'area transfrontaliera, verso una parte d'Europa.

Su questa opportunità, sulle condizioni affinché si realizzi compiutamente, sul patto fra comunità che richiede si superino le frammentazioni e gli isolamenti che hanno caratterizzato la storia politica ed economica del Friuli Venezia Giulia impedendone di essere fino in fondo "sistema", Luoghi Comuni promuove un momento di riflessione in un incontro pubblico chiedendo a Roberto Antonione e Renzo Tondo, già Presidenti di Regione, a Furio Honsell Sindaco di Udine e a Francesco Peroni, Assessore regionale, di confrontarsi su questo tema, complesso ed affascinante. La discussione sarà introdotta da Roberto Cosolini.