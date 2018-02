"La ricerca scientifica: il carburante giusto per l'Italia": incontro pubblico del M5s

"La ricerca scientifica: il carburante giusto per l'Italia" è il titolo dell'incontro pubblico organizzato dal MoVimento 5 Stelle martedì 13 febbraio, alle ore 18 all’Hotel Savoia di Trieste (Riva del Mandracchio 4). Nel corso della serata sarà illustrato il programma del M5s dedicato a università e ricerca.

Si parlerà, tra l’altro, di riforma del sistema di reclutamento dei docenti, di coordinamento tra enti pubblici di ricerca e Ministero dello sviluppo economico, dell'aumento del Ffo, dell'introduzione di un testo unico sull’Università, di revisione dei meccanismi di valutazione dell'Anvur e di misure per l’attrazione dei giovani ricercatori di talento.

Interverranno il candidato del M5s al Senato e professore associato di Storia contemporanea all'Università di Trieste Pietro Neglie, il deputato del M5s e membro della Commissione cultura Gianluca Vacca e la consigliera regionale del M5s Eleonora Frattolin.

Pietro Neglie introdurrà i lavori descrivendo in chiave storica l'importanza della ricerca nello sviluppo economico e sociale dei paesi industrializzati.

Gianluca Vacca presenterà il programma di governo del M5s su università e ricerca, scritto attraverso una fruttuosa interazione con i vari stakeholder del settore. Eleonora Frattolin esporrà le iniziative del gruppo del M5s in Consiglio regionale in merito alle politiche per la ricerca del Friuli Venezia Giulia.

L'ingresso all'evento è libero con registrazione sul posto obbligatoria.

Il programma di governo del Ms su università e ricerca è scaricabile al link https://www.movimento5ste lle.it/programma/universita.ht ml