Insiel, Callari: "Preoccupazioni Rsu infondate"

"Insiel è una risorsa che la Regione intende valorizzare, indirizzandola e utilizzandola in maniera adeguata al fine di concentrare le forze in campo sugli obiettivi più consoni alle caratteristiche dell'azienda e agli obiettivi che vogliamo raggiungere, dall'autostrada digitale che porti la Pubblica amministrazione a casa dei cittadini all'implementazione della gestione informatica degli enti locali che, attraverso Ascot, ha consentito a Insiel di farsi conoscere in tutta Italia".

Sindacati Insiel a Callari: "Non ci facciamo offendere da uno arrivato l'altro ieri"

Lo afferma l'assessore ai Sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, evidenziando l'infondatezza delle preoccupazioni espresse dalle Rsu di Insiel e rilanciando quanto già affermato, ovvero che "è molto meglio fare poche cose bene, anzi molto bene, che tante cose senza ottenere quel risultato eccellente che deve caratterizzare la mission di Insiel". "Ho già avuto modo di confrontarmi con i rappresentanti dell'azienda - aggiunge Callari - ma ho in programma a breve nuovi incontri con dirigenza e sindacati allo scopo di condividere in maniera propositiva un programma che sia anche un progetto di sviluppo reale a beneficio di Insiel e, soprattutto, di tutta la regione".