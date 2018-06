Installazione “Join the Dots", Menis (M5s): «Indovinate quanto è costata?» Sui social parte la polemica

Paolo Menis innesca la polemica su Facebook. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale ha postato infatti sul suo profilo Facebook la foto dell'installazione per la mostra “Join the Dots/Unire le distanze” posta fuori dal Salone degli Incanti, domandando ai lettori di indovinare quanto fosse costata. E subito si è scatenato il web, una lunga serie di cifre si susseguono sotto il post.