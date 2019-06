Interventi transfrontalieri: il Sap chiede regole chiare

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa del SAP

"La storia si ripete e si ripeterà: ancora un inseguimento transfrontaliero, l’ennesimo per bloccare la fuga di un passeur con a bordo clandestini. Episodi, quelli degli interventi transfrontalieri, di cui ormai ci stiamo abituando e che coinvolgono operatori di Polizia sia italiani che sloveni. Interventi che possono mettere a rischio l’incolumità dei colleghi e mettere in pericolo quella dei cittadini. Per questo motivo il SAP da tempo chiede “tutela” per i poliziotti, sotto il profilo delle “garanzie funzionali”. Venga messo in chiaro quindi, quello che si può e quello che non si deve fare in queste situazioni. Perché seppur vero che le norme di carattere generale in materia di accordi bilateri italo-sloveni sono abbastanza buone, è da tempo il SAP chiede che venga stilato un protocollo operativo che chiarisca in modo definitivo ed inequivocabile le modalità d’intervento. Un’esigenza questa dettata dagli ormai numerosi interventi e rintracci di clandestini che fanno ingresso sul territorio nazionale provenendo dall'attivissima “Rotta Balcanica”".