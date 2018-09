Intossicazione in mensa, Tarlao (Silp): «Indire gare di appalto serie»

Le parole di Tarlao

«Vengano indette al Ministero delle gare di appalto serie per la fornitura dei servizi di mensa e di pulizia, per evitare che qualcuno rimanga intossicato, come accaduto venerdì scorso alla Mensa della Scuola Allievi Agenti di Trieste». Queste le parole del Segretario regionale del Silp Cgil, Michele Tarlao, in seguito al caso di intossicazione alla mensa della Scuola Allievi Agenti di San Giovanni.

L'intossicazione

Lo scorso venerdì infatti , un giovane interinale della ditta che ha in gestione il servizio, si era sentito male dopo aver mangiato del pesce finendo al pronto soccorso. Dopo qualche ora di fitte addominali e vomito il lavoratore era poi migliorato ed era stato dimesso. Nulla di grave quindi, ma un episodio che ha evidenziato le problematiche segnalate dal sindacato.