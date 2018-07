Iron Maiden, Circolo Miani: «Basta stupri in piazza Unità»

Domani sera in piazza Unità l'atteso live degli Iron Maiden, stelle indiscusse dell’heavy metal che saranno a Trieste per l’unico live italiano nel Nordest del “Legacy of the Beat Tour”. Nei giorni seguenti seguiranno i concerti di Steven Tyler e David Byrne. Grande trepidazione da parte dei fan, la città in preparazione con servizio park&bus, percorsi modificati e persino treni aggiunvi.

Ma c'è chi va dichiaratamente controcorrente e dichiara senza mezzi termini: «Basta stupri in piazza Unità! Ai triestini ed ai turisti la piazza e zone limitrofe». Si tratta del Circolo Miani, l'associazione nata nel 1981 proponendo confronti aperti su temi che animano il dibattito sociale-culturale e politico o considerati marginali e non meritevoli d'attenzione.

«Concerti e spettacoli - continua l'associazione - portateli al Molo Quarto, lì vicino in Porto Vecchio.

Ne guadagnate in sicurezza, vivibilità e viabilità».

« »

« »