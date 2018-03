Diritto allo studio, Codega (Pd): «Nuovo testo unico strumento per affermare qualità didattica e formativa»

«Finalmente gli studenti di questa regione hanno in mano un testo legislativo che racconta tutti gli interventi che la Regione mette in campo per il diritto allo studio».

A dirlo è il consigliere regionale del Pd Franco Codega commentando l'approvazione oggi da parte del Consiglio regionale della proposta di legge "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale" di cui è primo firmatario.

«È un testo unico - sottolinea Codega - che mette insieme tutti i provvedimenti legislativi sul tema a partire dalla prima legge organica sull'argomento, la L.R. n.10 del lontano 1980. Da allora, circa 35 interventi legislativi sono intervenuti a modificare il quadro, ed era praticamente impossibile per il cittadino avere la visione generale degli interventi».

«La nuova norma del resto non si limita a confermare l'esistente, - prosegue - ma avanza una serie di novità interessanti: gli interventi di sostegno alle consulte provinciali degli studenti e di potenziamento del tempo pieno o prolungato nelle scuole dell'obbligo; un ruolo da protagonista nell'alternanza scuola-lavoro; una maggiore attenzione al tema dei "Bisogni Educativi Speciali" e un sostegno alle scuole che al momento sono senza dirigente scolastico».

«Sono confermati il servizio dei libri in comodato, i contributi per il trasporto scolastico e soprattutto la valorizzazione dell'autonomia delle scuole attraverso i contributi per i progetti di arricchimento dell'offerta formativa o progetti speciali».

«Oggi - conclude Codega - la scuola della nostra regione ha così uno strumento in più per affermare la propria specialità e qualità didattica e formativa».