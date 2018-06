Interreg Italia-Slovenia, Roberti: «Approvati 5 progetti di assistenza tecnica»

Il comitato di sorveglianza del Programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2014-20, gestito dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha approvato cinque progetti di assistenza tecnica.

A confermarlo alla Giunta regionale è stato l'assessore alle Politiche comunitarie, Pierpaolo Roberti, che ha evidenziato come sia stato allocato il 100% dei fondi a valere sull'asse prioritario 5 Assistenza tecnica, il quale ha una dotazione complessiva di 6.406.820 euro, di cui 4.675.797 euro di quota Fesr. Gli altri 4 progetti finanziano le attività dei partner del programma, ovvero la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la Repubblica di Slovenia e l'Autorità di audit della Repubblica di Slovenia.

In merito agli esiti della valutazione di ammissibilità relativa al bando per progetti strategici 2018, l'assessore ha spiegato che sono state presentate 11 proposte (2 relative alle nanotecnologie), 8 delle quali sono state giudicate ammissibili. Queste saranno ora valutate in maniera approfondita e gli esiti dell'esame saranno resi noti entro il prossimo luglio.

Tre proposte sono state invece ritenute inammissibili, ma i soggetti capofila hanno avviato una procedura di reclamo per opporsi alla decisione. Se l'inammissibilità venisse confermata, i fondi stanziati per il finanziamento d'iniziative inerenti i campi delle Industrie creative e l'Eccellenza nel turismo rimarrebbero non allocati. In questa eventualità verrà approvato al più presto un secondo bando per progetti strategici inerenti questi due temi.

Roberti ha quindi annunciato la pubblicazione di un ulteriore bando per progetti standard, finanziato con i fondi residui destinati a queste iniziative. L'assessore ha spiegato che si tratterà di una o più targeted call, con pubblicazione entro il 2018. I termini di riferimento del bando saranno redatti sulla base dei risultati e dei target finanziari di tutte le iniziative in fase di attuazione e di una stima dei risultati dei progetti strategici in corso di valutazione. In tale modo sarà possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Commissione Europea.