Sanità, Ussai (M5s): «Sulla chiusura degli ospedali Telesca mente sapendo di mentire»

«Il fatto più grave, inoltre, è che in questa legge di riconversione delle strutture ospedaliere non si è voluto nemmeno menzionare i posti letto per i malati che devono affrontare la fase successiva a quella acuta, le cosiddette “post-acuzie”. La giunta Serracchiani invece, ottusamente, ha preferito partire dai tagli, danneggiando pesantemente i cittadini del Friuli Venezia Giulia, in particolare quelli della montagna. Per non parlare poi della sospensione a tempo indeterminato del punto nascita di Latisana con la scusa di non poter garantire una Pediatria h24 quando, allo stesso tempo, si continua a sostenere una struttura privata come la clinica San Giorgio di Pordenone che presenta lo stesso problema».

«Ricordiamo infine che in una prima versione della riforma sanitaria firmata dalla Serracchiani queste strutture, oggi denominate “presidi ospedalieri per la salute”, erano state chiamate più coerentemente “presidi per la salute” e la dicitura ospedale non compariva nemmeno. In fondo - precisa in conclusione Ussai - si tratta della solita truffa semantica con cui il Pd continua a prendere in giro i cittadini di questa regione!».