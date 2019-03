Italia - Cina, Camber (FI) e Budai (Lega): "Prima i contenuti"

"Attendiamo di conoscere la versione finale del memorandum d'intesa tra Italia e Cina, e soprattutto il contenuto degli oltre 50 allegati, prima di procedere alle audizioni in merito, come da richiesta avanzata dal presidente del Consiglio regionale Zanin". A dirlo è il Presidente della IV Commissione Piero Camber al termine della seduta di ieri tra Uffici di Presidenza della Seconda e Quarta Commissione.

Piero Camber (FI)

"Purtroppo - spiega Camber - allo stato attuale, nessun potenziale interlocutore locale si dichiara a conoscenza dei reali contenuti del documento che verrà firmato a fine settimana, a Roma. Comunque è stata evidenziata l'opportunità che venga istituito un organismo tecnico di vigilanza, che veda presente la Regione, al fine di monitorare le effettive ricadute sociali e ambientali degli enormi investimenti cinesi nelle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, e a Trieste in particolare. È necessario dunque - conclude Camber - conoscere, quanto prima, i contenuti dell'accordo, ed è altrettanto doveroso che si giunga ad una reciprocità effettiva nelle possibilità d'investimento dei rispettivi Paesi".

Alberto Budai (Lega)

"Pur essendo questa un'occasione importantissima che andrà gestita in maniera intelligente e ponderata - aggiunge Budai -,e per quanto mi riguarda, concordo con quanto detto anche a livello nazionale ovvero che, nella possibile intesa con i cinesi, il controllo di strutture, infrastrutture e comunicazioni dovrà rimanere sotto il nostro controllo. E per quanto riguarda infine il porto di Trieste, esso è uno scalo pubblico e pubblico deve rimanere".