L'abbraccio tra Dipiazza e Toncelli, il sindaco si scusa e stuzzica gli avversari: «Pd e 5 stelle sono animali feriti»

L'abbraccio ripreso dalle telecamere di Telequattro tra il sindaco Roberto Dipiazza e il consigliere Pd Marco Toncelli fanno ritornare la discussione tra maggioranza e opposizione sui "normali" livelli della politica. Dipiazza già in mattinata aveva chiamato Toncelli per dirsi dispiaciuto di quanto avvenuto nella notte in Consiglio comunale quando il sindaco, nel corso della discussione su uno degli emendamenti dell'opposizione, dopo 6 ore di monologo di Pd e M5s, si è lasciato scappare un «pagliaccio» all'indirizzo del consigliere dem, invitato dallo stesso primo cittadino «fuori (dall'Aula, ndr) un attimo» per "risolvere" la questione.

«Fa parte della dialettica della politica - ha dichiarato poi Roberto Dipiazza -. Hanno tenuto 7 ore fermo il Consiglio su tre emendamenti sullo stesso oggetto quando nel Bilancio c'erano interventi importanti come il mercato ortofrutticolo e quello del pesce, con una città continua a volare senza pesare sulle tasche dei cittadini».

«Gli ho cantato “ridi pagliaccio”, sono cose che succedono, mica cose gravi - conclude Dipiazza che poi tira un affondo all'opposizione -. Sia il Pd che il Movimento 5 stelle hanno preso una bastonata alle ultime elezioni e sono come animali feriti e si sono comportanti di conseguenza».