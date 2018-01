Muggia, Lista Dipiazza-Forza Muggia: «La Giunta Marzi perde assessori, pseudomaggioranza instabile»

«L’inattesa uscita dalla Giunta dell’ex assessore al bilancio Mirna Viola, che segue a ruota quella di Bellen, fortifica la nostra idea di instabilità di questa pseudomaggioranza. Chi sarà il prossimo? Non c’è due senza tre, no?» hanno dichiarato Stefano Norbedo Consigliere Comunale, Giulia Demarchi Consigliere Comunale, Andrea Mariucci Consigliere Comunale della Lista Dipiazza-Forza Muggia.

«Il Sindaco avrebbe fin da principio dovuto creare la miglior composizione possibile per la sua squadra di governo, invece la formazione non risulta vincente e i giocatori vengono così via via sostituiti. Forse è il capitano che andrebbe cambiato...! Che a distanza di un anno e mezzo dall’instaurarsi di questa Amministrazione si assista a dimissioni e continue tensioni interne non può giovare alla cittadinanza e noi come opposizione siamo fortemente preoccupati per questo caos che si è venuto a creare e che si riflette sulla pubblica amministrazione di Muggia» hanno aggiunto.

«Durante il Consiglio di mercoledì, siamo almeno riusciti a far approvare una nostra mozione in merito alla richiesta di apertura di uno sportello informativo aperto al pubblico sulla raccolta differenziata porta a porta, la quale sta creando un malcontento enorme sul territorio causa la sua malgestione e malinformazione. Sterili polemiche a parte, questo è un atto concreto per andare incontro ai nostri cittadini e quella che noi chiamiamo un’opposizione costruttiva. Peccato che i 5 Stelle e le due liste civiche di opposizione Obiettivo comune e Mejo Muja non l’abbiano appoggiata» concludono.