Lavori Pubblici: dal Comune 3 milioni di euro per manutenzione strade

«A Trieste "se pol". La manutenzione della città è importantissima e da aprile di quest’anno abbiamo riservato 3 milioni di euro esclusivamente per il rifacimento di strade, illuminazione, segnaletica, passaggi pedonali protetti e marciapiedi, in tutti i rioni più critici». Lo dichiara il sindaco Roberto Dipiazza commentando il video del Comune di Trieste che riassume in una gallery i lavori di manutenzione effettuati sotto il suo mandato. «Gli interventi in corso - continua Dipiazza - sono molti e continueremo anche nel 2019 con ulteriori 3 milioni di euro e poi ancora sin quando le situazioni critiche non saranno sistemate. Trieste è la nostra casa e dobbiamo averne cura».