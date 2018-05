Lavoro, Fedriga: «Siglato protocollo per crisi aziendali Monfalcone»

Un protocollo di intesa fra istituzioni, imprese e parti sociali - nella prospettiva di dare risposte occupazionali all'area del monfalconese, con particolare attenzione alla ricollocazione dei lavoratori colpiti dalle crisi aziendali registrate sul territorio - è stato siglato oggi nel palazzo della Prefettura a Gorizia. A sottoscriverlo, il governatore della Regione Massimiliano Fedriga, il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, la presidente della sezione navalmeccanica di Confindustria Venezia Giulia Michela Cecotti e le organizzazioni sindacali confederali territoriali di Cgil, Cisl, Uil, rappresentate rispettivamente da Thomas Casotto, Gioacchino Salvatore, Claudio Cinti.

«Il protocollo ha due aspetti rilevanti - ha chiarito Fedriga -: da un lato nasce per affrontare le crisi occupazionali, dall'altro punta a sviluppare un settore fondamentale per il Friuli Venezia Giulia: quello della filiera della navalmeccanica. Un atto che rappresenta anche la volontà di avviare un percorso virtuoso per potenziare il comparto e favorire nuove opportunità imprenditoriali».

Un documento che può rappresentare dunque un modello da esportare, secondo il governatore, sull'intero territorio regionale e in diversi altri settori. «Sono convinto - ha precisato Fedriga - che da oggi possa considerarsi aperta una prospettiva diversa per affrontare le crisi occupazionali, mettendo in campo progetti e misure di sviluppo mirati alla creazione di posti di lavoro. Un metodo - ha concluso Fedriga - che farà leva sulle funzioni della Regione in tema di Politiche attive del lavoro e su percorsi di riprofessionalizzazione».