Lega in lutto, è morto il 72enne Walter Sepuca

«Ci ha lasciati Walter Sepuca, un grande guerriero della Lega già segretario provinciale di Gorizia. Ci mancherà non solo perché sotto la sua gestione il Carroccio ha conquistato Monfalcone con Anna Cisint, ma soprattutto per la sua carica umana: affrontava ogni impresa con l'entusiasmo di un ragazzino. E ragazzino è rimasto fino all'ultimo giorno. Ciao ragazzo Walter».

Così su Facebook il presidente della Lega in Friuli Venezia Giulia Mario Pittoni annunciando la scomparsa di Sepuca, nato a Trieste il 23 marzo 1946 e residente a Monfalcone dove ricopriva il ruolo di presidente del Consiglio comunale. Solo lunedì scorso, 19 febbraio, il 72enne politico aveva scritto un post Facebook emozionato per la visita del segretario nazionale Matteo Salvini: «Grande sorpresa stamattina è venuto a trovarmi a casa a Panzano il nostro Matteo Salvini. Non solo emozione ma stupore e sempre più emozione e voglia di combattere con lui per il nostro popolo».

Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi di partito e non che gli augurano "Buon vento" ricordando la passione per il mare di Sepuca, anche insegnante di vela e navigazione.