Lega nord, Grim (Pd): «Dimostrano razzismo, estremismo e xenofobia da Lombardia a Fvg»

«Dalla Lombardia al Fvg la Lega comincia a mostrarsi apertamente per quello che è: un partito in cui scorre razzismo, estremismo, xenofobia. Cosa ne pensa Fedriga? Pure lui, come Fontana, rispolvera gli anni Trenta e lancia la difesa della razza bianca?». Lo afferma la segretaria regionale del Pd Fvg, Antonella Grim, dopo le dichiarazioni di Attilio Fontana, candidato presidente del Carroccio in Lombardia.

Secondo Grim «a Trieste furono proclamate le leggi razziali: è una ignominia che vorremmo lasciare alle pagine più buie della nostra storia, ma che invece ritorna sempre più spesso, in un crescente aumento dell’intolleranza che certa politica irresponsabile fomenta. Altro che centrodestra moderato: la Lega sempre più si sta dimostrando una forza estremista mascherata da partito di governo. In tutto questo Forza Italia con chi sta?».