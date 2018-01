Liberi e Uguali: incontro con Andrea Fumagalli sul reddito di base incondizionato

Liberi e Uguali-Trieste organizza un incontro/dibattito con l'economista Andrea Fumagalli sul tema del reddito di base incondizionato.

L'appuntamento è per mercoledi 31 gennaio 17.30 al Knulp Bar in via Madonna del Mare.

«Sono in molti a ritenere sempre più necessario immaginare un dividendo sociale, un reddito universale di esistenza nell'era digitale, che riconosca un "diritto sulla ricchezza prodotta, presente e futura, in rapporto alle condizioni reali entro cui detta produzione di ricchezza effettivamente si sviluppa", grazie alla cooperazione sociale in rete, tra diversi. Un reddito di base che permetta a ciascuno di partecipare alla redistribuzione della ricchezza prodotta collettivamente».



Andrea Fumagalli è docente di economia all’Università di Pavia. È stato fondatore della rivista «Altreragioni». Con Sergio Bologna ha curato Il lavoro autonomo di seconda generazione (Feltrinelli, 1997). Nel 2017 ha pubblicato con DeriveApprodi L’economia politica del comune. Sfruttamento e sussunzione nel capitalismo bio-cognitivo Altri suoi lavori sono: Bioeconomia e capitalismo cognitivo (Carocci, 2007) e La moneta nell’impero (insieme a Christian Marazzi e Adelino Zanini, Ombre corte, 2002). Collabora con "Effimera" ed è membro fondatore di Bin-Italia (Basic Income Network) con cui conduce da anni un'attività editoriale che ha l'obiettivo di divulgare le ragioni a sostegno dell'introduzione di un reddito garantito.