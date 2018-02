Raccolta posticipata a Muggia, lista Dipiazza-Forza Muggia: «Lecite le polemiche dei muggesani»

«“Posticipato di un mese l’inizio della raccolta differenziata porta a porta- avvio il 1 aprile”. Questo quanto

leggiamo sul sito del Comune di Muggia. Era impensabile date le premesse partire dal 1 marzo, le polemiche dei muggesani sono assolutamente lecite. È dovuto questo posticipo dato il folle caos a cui stiamo assistendo a Muggia in questi giorni, tra consegne, consegne mancate, addirittura doppie consegne e seguenti ritiri di bidoni e sacchetti. Queste le basi per un servizio di qualità? Ma un mese basterà per colmare le lacune di informazione alla cittadinanza? Certo non colmerà le tasche dei Muggesani, in quanto questo errore avrà delle ovvie conseguenze di aumento di costi nella gestione dei rifiuti per il mese di ritardo». Lo affermano i consiglieri comunali della lista Dipiazza - Forza Muggia Stefano Norbedo, Giulia Demarchi, Andrea Mariucci.

«Una campagna di informazione tardiva per un passaggio al porta a porta spinto che doveva partire “dedicando i primi dodici mesi di servizio all' informazione alla cittadinanza ed alla consegna del materiale” - questo è quanto si legge a inizio di trattative contrattuali con la Net nel 2015 iniziate sotto la Giunta Nesladek.

Con tre anni di tempo alle spalle che garantivano di pianificare con anticipo una corretta campagna di

informazione e di confrontarsi con le esigenze dei cittadini (modificando anche il sistema prima del sul avvio,

testando opinione e sperimentando metodiche di raccota), è spiazzante notare invece l’incoscienza,

l’incompetenza e la superficialità di (mal)gestione dell’Assessore Litteri e del Sindaco Marzi che davvero non

hanno scusanti, considerata anche la stretta continuità esistente con l’Amministrazione precedente che aveva già

siglato gli accordi con Net».