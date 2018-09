Turismo, Bucci a Famulari: «Polemica su logo sbagliato»

Logo InTriesteIng

«Lo sfogo di Famulari è partito da qualcosa di sbagliato, il logo a cui si riferisce non è infatti quello registrato». Così replica l'assessore comunale al Turismo Maurizio Bucci alla segretaria provinciale del Pd che criticava l'utilizzo del logo InTriesteIng su 100 mila mappe della città, definendolo «incomprensibile nelle mani dei turisti, slegato da qualunque coordinamento d'immagine e fuori da qualunque vera campagna di comunicazione».

«Il logo utilizzato è un altro - spiega Bucci - regolarmente registrato e con tanto di copyright. Come da concorso lo utilizzeremo quindi sulle mappe e quant'altro».

"Iniziative dilettantistiche"

Per quanto riguardala definizione di "iniziative dilettantistiche" utilizzata da Famulari, per Bucci «la risposta è la stessa presenza turistica che sta invadendo la città di Trieste. Nulla viene a caso. Il Comune ha un piano scientifico be preciso con risultati sotto gli occhi di tutti». «"Dillettantistici" - conclude l'assessore - si possono definire semmai i 5 anni precedenti duranti i quali la giunta di centrosinistra ha cambiato ben 4 assessori al Turismo».

“