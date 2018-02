"Superassegno M5s": oltre 1 milione di euro versati dai consiglieri regionali

Consegnato poco fa in piazza San Giacomo a Udine il nono “superassegno” del gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale per le imprese del Friuli Venezia Giulia. In totale più di 1 milione di euro. Per la precisione: 1.008.969,30 euro.

Da quando sono stati eletti, nell’aprile 2013, i consiglieri regionali Elena Bianchi, Eleonora Frattolin, Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo e Andrea Ussai (oggi bloccato a casa con l'influenza) hanno versato, infatti, nel “Fondo per lo sviluppo” della Regione Fvg una quota rilevante - circa il 65% - delle indennità ricevute ogni mese. Ricordiamo che il “Fondo per lo sviluppo” eroga finanziamenti agevolati alle imprese per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale.

La ripresa integrale del Restitution Day è visionabile sulla pagina Facebook del gruppo regionale del M5S: https://www.facebook.com/ M5SFriuliVeneziaGiulia/videos/ 1788990671165953/

Il decimo assegno sarà consegnato alla fine del mandato dei pentastellati in Consiglio regionale.