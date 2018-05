Bilancio comunale, Menis (M5S): «Centrodestra rifiuta un confronto, solidarietà a Toncelli»

«Ieri sera in consiglio comunale il M5S ha presentato e difeso con determinazione una proposta che voleva incentivare le attività imprenditoriali e il piccolo commercio in città. Abbiamo chiesto di stanziare una cifra variabile (fra 20.000 e 50.000 euro) per abbattere la tassa sui rifiuti per coloro che aprono una nuova attività utilizzando negozi sfitti da più di tre anni» ha dichiarato il penta stellato Paolo Menis.

«Stavamo discutendo la delibera più importante - ha specificato-, quella relativa al bilancio preventivo del Comune, e lo abbiamo fatto presentando le nostre proposte davanti al silenzio del centrodestra, che non ha speso una parola per fare politica vera, ovvero confrontarsi con tutte le forze politiche. Ad un certo punto il sindaco, spazientito, ha apostrofato un consigliere di opposizione al grido di "pagliaccio": ma se c'è qualcuno che cade nel ridicolo è proprio lui, con la sua maggioranza».

«Ricordiamo che dopo svariate commissioni consiliari convocate per illustrare il bilancio, il centrodestra è riuscito qualche giorno fa nell'impresa di far mancare il numero legale alla prima seduta convocata per discuterlo».

«Non contento di questo brillante risultato, nel consiglio di ieri sera la maggioranza ha ignorato qualsiasi tentativo di discussione portata avanti dalle opposizioni sui punti deboli della proposta di bilancio (a partire dalla vendita di azioni Hera per 20 MLN€ da utilizzare per coprire lavori di ordinaria manutenzione che pregiudicherà l'incasso di dividendi futuri, passando per il ridicolo canone chiesto al centro congressi ESOF2020, 5000€/anno per una superficie di novemila metri quadri in Porto Vecchio). E per mettere la ciliegina sulla torta il Sindaco Dipiazza, capo in testa della coalizione di centrodestra, ieri sera non ha trovato di meglio che dare del "pagliaccio", in pieno Consiglio Comunale, al consigliere Toncelli (a cui va la nostra solidarietà)». ha concluso