Malore durante il dibattito, Slokar ricoverato dopo un infarto

Attimi di paura questa mattina a Trieste durante un dibattito pubblico alla Stazione Marittima per gli operatori portuali. Mentre stava prendendo la parola per replicare al candidato presidente del Partito democratico e centrosinistra Sergio Bolzonello, il leghista Danilo Slokar, forse per uno eccesso di impeto, è stato colto da un malore.

Immediatamente il suo addetto stampa ha chiamato il 112 e sul posto è giunta un’ambulanza che ha poi trasportato il candidato al Consiglio regionale della Lega all’ospedale di Cattinara; qui Slokar sono stati messi due stent e ora è ricoverato in Terapia Intensiva. Il suo staff rassicura parenti, amici e sostenitori che sta bene ed è cosciente.