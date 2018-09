Manifestazione Casapound, Clun: «Spreco di tempo e denaro in Consiglio»

«Ieri sera abbiamo dovuto assistere ad uno spreco di tempo e di denaro dei cittadini di Trieste» afferma Francesco Clun, responsabile provinciale di CasaPound sul dibattito intorno al corteo del 3 novembre avvenuto ieri, lunedì 24 settembre in Consiglio comunale. «Si tratta di un dibattito che non appassiona né noi, né i cittadini di Trieste. Anziché pensare a documenti di dubbia utilità, nell’interesse dei triestini sarebbe opportuno che il consiglio si concentrasse sui problemi reali della Città: il lavoro, con migliaia di giovani ultraqualificati costretti a qualche stage malpagato, le case popolari che vedono ogni anno un incremento di stranieri nelle graduatorie e che in alcuni casi risultano fatiscenti, il piccolo commercio sempre più in crisi, la grave situazioni di alcuni rioni, sempre più interessati dal degrado, il nuovo piano del traffico, il nuovo piano regolatore eccetera» prosegue Clun.

«Quello che in particolar modo ci lascia perplessi è che per presentare e discutere una mozione contro il corteo del 3 novembre sono bastati solo 7 giorni. Per altre questioni, molto più urgenti e gravi, come per l’annosa questione di via dell’Agro che interessa un intero rione ormai da più di 25 anni, non si è ancora riusciti a fare assolutamente nulla. A questo punto il distacco tra la politica ed i cittadini è evidente: noi continueremo a fare politica nei rioni e tra la gente – conclude Francesco Clun. Lasciamo volentieri ai signori di palazzo questi sterili dibattiti».

