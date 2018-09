In 150 alla manifestazione per il TLT

Sono stati più di 150 i partecipanti alla manifestazione organizzata dal TLT oggi, 15 settembre, in occasione dell'anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi (15 settembre 1947).

La manifestazione era aperta a tutti coloro, organizzazioni e cittadini, che si riconoscono nella persistenza giuridica della validità di quel Trattato e nella attualità politica della rivendicazione del TLT.

"Il Patto per l’Autonomia- hanno dichiarato gli organizzatori -, indipendentemente da ogni considerazione in termini di diritto, guarda con interesse e attenzione a tutti quei movimenti e quelle iniziative che si ispirano a un’idealità politica di autogoverno e di allargamento degli spazi di autonomia

"Il Patto per l’Autonomia è una forza politica a dimensione regionale il cui obiettivo è far esprimere al meglio la qualità dei territori e la loro capacità di avviare prospettive anche istituzionali di rappresentanza. Il tema del rapporto tra le realtà del Friuli, Trieste e l’insieme delle aree geografiche tra loro intimamente connesse ma appartenenti a sistemi statali diversi, è il problema del futuro, soprattutto in un momento di assurda riproposizione di “sovranismi” degli stati nazione e di ri-attualizzazione dei confini in un quadro di pericoloso neo nazionalismo".