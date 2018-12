Manovra, emendamento PD: "Cinque milioni per il Porto Vecchio"

“Per dare impulso alla riqualificazione di Porto Vecchio occorre mettere carburante nel motore, e con 5 milioni di euro il Comune di Trieste potrebbe provvedere da subito a mettere in funzione la prevista società di gestione, che dovrà curare la trasformazione, valorizzazione dell'area sdemanializzata che ormai è città”. Lo ha affermato la senatrice Tatjana Rojc (Pd), annunciando la presentazione di un emendamento alla Legge di bilancio, attualmente in discussione a Palazzo Madama. Nel testo dell'emendamento si legge: “Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è concesso, per l’anno 2019, un contributo straordinario di 5 milioni di euro da destinare al completamento dei lavori di riqualificazioni dell’Area 'Porto Vecchio' del comune di Trieste”.

Una posta adeguata destinata a ripagarsi da sola

“Con la restituzione alla città dell'area di Porto Vecchio – spiega Rojc - si è rotto uno stallo durato troppo a lungo, mentre i 50 milioni stanziati dall'allora ministro Franceschini sono stati un fondamentale starter per permettere di passare al momento del 'fare'. Ma l'area è oggettivamente enorme e differenziata nelle sue possibilità, come ha indicato lo stesso comune di Trieste, e dunque sulle linee di indirizzo essenziali sarà necessario lavorare ancora, coinvolgere e fare sinergie. La sfida sarà vincente se la progettazione sarà fatta in base a una visione d’insieme di Porto Vecchio in relazione al resto della città, alle prospettive di sviluppo in senso generale ed economico in senso più proprio. Per traguardare questo obiettivo, favorire il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati e attrarre investimenti, cinque milioni sono una posta adeguata e soprattutto – conclude la senatrice - destinata a ripagarsi da sola”.