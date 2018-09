Manovra, Spitaleri: "160 milioni in meno in Trentino, quanto in Fvg?"

"Dal Trentino giungono notizie molto preoccupanti sugli effetti che la manovra nazionale avrà sulla tenuta dei bilanci delle Regioni speciali. Chiediamo a Fedriga di rendere noti al più presto i calcoli dei costi del Def per il Friuli Venezia Giulia e di informare cittadini e categorie sulle contromisure in corso. Occorre una grande alleanza regionale per limitare i danni". Lo afferma il segretario regionale del Pd Salvatore Spitaleri.

Dichiarazioni pubbliche

"Apprendiamo da dichiarazioni pubbliche del presidente del Trentino che la manovra nazionale potrebbe togliere 160 milioni alla provincia autonoma - continua Spitaleri - e che anche il presidente Fedriga sarebbe 'molto preoccupato" rispetto a queste problematiche, e quindi gli chiediamo di condividere le sue preoccupazioni non solo fuori regione. Ci apprestiamo a lavorare sulla Stabilità regionale e dobbiamo sapere su quanto potranno contare welfare, imprese e famiglie".

Il debito pubblico

Per Spitaleri "l'obbligo di compartecipare all'abbattimento del debito pubblico non può ricadere come una mannaia sulle Regioni che hanno i conti in ordine come la nostra, solo perché il Governo ha deciso che il Paese si può indebitare a go go. Non è giusto che lo faccia mungendo ancora il Fvg. Il rischio flat tax era già emerso all'inizio dell'anno, e in più lo stesso Fedriga, aveva denunciato che lo Stato ci ha tolto 800 milioni: ora alzi una barricata contro questo altro taglieggiamento in arrivo".

La trasparenza

"Ma prima di tutto - aggiunge Spitaleri - il presidente Fedriga tiri fuori i conti che sicuramente ci sono negli uffici della Regioni e, come ripete continuamente di voler fare, si confronti e dialoghi con tutti, in trasparenza. Perché è sconcertante venire a conoscere fatti di tale rilevanza da organi istituzionali che - conclude - non sono i nostri".