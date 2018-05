Marchiori (Confcommercio Fvg): «Bene Fedriga su taglio tasse e sburocratizzazione»

«Abbiamo appreso i contenuti dell’intervento in aula del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e non possiamo non condividere i passaggi sul taglio delle tasse e sulla sburocratizzazione». Alberto Marchiori, presidente regionale di Confcommercio, trova nel programma presentato in Consiglio regionale due dei punti del documento prodotto dall’associazione nella prospettiva del rinnovo degli eletti.

«Il resto - continua Marchiori -, dalla conferma dei finanziamenti al turismo al sostegno al Centro di assistenza tecnica regionale, fino a un più agevole accesso ai fondi comunitari per Pmi e libere professioni, lo attendiamo nell’incontro fissato martedì prossimo con il neo presidente. L’auspicio è di stabilire un rapporto di collaborazione con la nuova giunta».