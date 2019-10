"Tra poco scoprirò la m..." il post del consigliere leghista contro Greta

"Tra poco scoprirò anche io la min#*[@, e allora ciao a tutti". Così recita il meme con la foto di Greta Thumberg e il consigliere comunale di Turriaco Marco Tricarico (Lega) lo condivide rincarando con il commento "E vedi de moverte". Bufera social quindi sull'esponente della Lega, tanti i commenti di sdegno che lo definiscono "volgare e sessista verso una ragazza minorenne", poi il post viene segnalato a Facebook e infine eliminato.

La replica

Lo stesso consigliere, in un successivo commento si giustifica lamentandosi del trattamento ricevuto: "Il post non l'ho scritto io, l'ho solo condiviso, e ripeto che il senso era quello di far capire che la stanno sfruttando e che poi la dimenticheranno in fretta, poi se volete strumentalizzare quello che ho detto fate pure, non ho assolutamente niente nei confronti di questa povera ragazza, casomai contro chi la sfrutta".

Moretti (PD): "Si dimetta"

Non tardano ad arrivare le prime reazioni dal mondo della politica, tra cui quella del capogruppo del Pd in Consiglio regionale Diego Moretti, che chiede l'intervento del presidente Fedriga e le dimissioni del consigliere, citando "gli episodi deprecabili e imbarazzanti (per la Lega) che hanno riguardato più o meno direttamente altri esponenti leghisti isontini e regionali (l’assessore monfalconese Asquini, il consigliere regionale Slokar, il consigliere comunale di Gorizia Altinier)" e definendo il post di Tricarico "insultante, volgare e francamente insopportabile".

"Rivolgo quindi un appello al Presidente Fedriga e ai vertici provinciali della Lega - conclude Moretti -: chiedano esplicitamente le dimissioni da consigliere comunale di Tricarico. Dimettendosi, Tricarico dimostrerebbe la dignità che in passato gli altri suoi colleghi di partito citati non hanno dimostrato, e ridarebbe alla carica di consigliere comunale l’onore che quel ruolo merita".