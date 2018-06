Marina Militare, Serracchiani: «Navi “Audace” e “Trieste” solcheranno i mari»

«Le navi Audace e Trieste continueranno a solcare i mari, portando con orgoglio nel mondo il tricolore con le insegne della Marina Militare». Ne dà notizia la deputata del Pd Debora Serracchiani, riportando le informazioni ricevute dal Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa, generale S.A. Alberto Rosso, a una lettera inviata poche settimane or sono. La parlamentare, nella sua missiva ricordava l'imminente demolizione del cacciatorpediniere lanciamissili Audace e chiedeva rassicurazioni sul nome della grande unità anfibia portaelicotteri destinata a sostituire la nave Garibaldi: notizie di stampa davano infatti come decaduta l'intitolazione a Trieste, in favore di quella all'ammiraglio Paolo Thaon di Revel.

«La Marina Militare – riferisce Serracchiani - ha confermato che il nome “Trieste” sarà assegnato alla nuova unità, attualmente in costruzione presso i cantieri navali di Castellamare di Stabia e di futura acquisizione nel nostro naviglio militare. È una notizia che accolgo con grande soddisfazione perché assegna un giusto ed auspicato onore a una città che vive letteralmente abbracciata al mare e che, non va mai dimenticato, è stata l'ultima a ricongiungersi alla Madrepatria nel 1954».

Serracchiani aggiunge che dall'alto ufficiale ha ricevuto «assicurazione che il nome “Audace” verrà senz'altro tenuto in debita considerazione nel processo finalizzato a determinare la toponomastica da assegnare alle unità navali di futura costruzione, nel rispetto delle consolidate tradizioni a cui la Marina Militare fa costante riferimento».