Mediocredito, Zilli: «Oggi traguardo di rilancio per economia Fvg»

«Siamo profondamente soddisfatti del traguardo raggiunto oggi» dichiara l'assessore regionale alle Finanze e Patrimonio Barbara Zilli alla nomina dei nuovi componenti del cda e del collegio sindacale di banca Mediocredito, dopo il perfezionamento del closing societario con il gruppo Iccrea: «Siamo profondamente soddisfatti del traguardo raggiunto oggi, con il completamento di un'operazione fondamentale per il rilancio di Banca Mediocredito FVG e importante per lo sviluppo economico di tutta la comunità regionale».

La Giunta regionale, con il governatore Massimiliano Fedriga d'intesa con l'assessore Zilli, ha designato Alfredo Antonini e Lionello D'Agostini quali componenti del consiglio d'amministrazione, per la parte di due su cinque nomi che compete alla Regione in base all'Accordo Quadro che consente al gruppo bancario Iccrea di diventare l'azionista di maggioranza della Banca. Antonini, legale e docente universitario, in particolare, assumerà il ruolo di presidente del cda. In base allo stesso Accordo Quadro, alla Regione spettava la nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente, designati rispettivamente nelle figure di Ruggero Baggio e Rita Zanutel.

«Le nuove linee di gestione dell'amministrazione, unitamente alla ristrutturazione dell'architettura della compagine sociale e alla nuova solidità che il closing di oggi assicura a Mediocredito - ha commentato Zilli -, permetteranno alla banca della Regione di recuperare il suo imprescindibile ruolo a sostegno delle piccole e medie imprese del nostro territorio». L'assessore, infine, ha rivolto «a tutti gli attori di Banca Mediocredito FVG spa impegnati in questa nuova fase societaria, al cda e ai sindaci gli auguri di buon lavoro per una stagione proficua e ricca di risultati a vantaggio di tutta la comunità regionale».