Regionali, Meloni (FdI): «Dal Fvg mi aspetto un grande risultato»

«Con l’esito di queste elezioni avremo un’ulteriore conferma di quello che gli italiani vogliono, ma soprattutto di quello che non vogliono: il Pd». Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

«Al governo daremo risposte concrete ai cittadini: iniziative per i più deboli, iniziative che tengono conto delle generazioni future, la famiglia. Ci occuperemo delle questioni nazionali e delle pressioni fiscali, difenderemo le aziende italiane, i nostri scorci, i nostri prodotti di qualità. È questo ció che si aspettano gli italiani».

«Il centrosinistra ha sempre avvantaggiato gli altri, non ha fatto altro che aiutare i richiedenti asilo. FdI - continua - ha presentato un’ iniziativa di buon senso, ovvero non spendere per richiedente asilo più di quanto lo si faccia per un pensionato: è stata bocciata da M5s e Pd. La sinistra dà 1200 euro ad un immigrato e 480 ad un pensionato; la sinistra aiuta il capitalismo internazionale a fare shopping nel nostro Paese e se vuoi lavorare o assumere, vieni bastonato. La politica deve difendere il lavoro. Il M5s parla di reddito di cittadinanza; forse Di Maio non sa che 800 euro è lo stipendio di un lavoratore medio che fa 40 ore settimanali. Se avesse lavorato almeno un giorno, l’avrebbe saputo».

«Il Friuli Venezia Giulia deve vedersi riconosciuta la sua identità, le sue eccellenze; ha raggiunto anche ottimi risultati per quel che riguarda l’export».

Sul tema dell’immigrazione e il recente arresto dei 22 richiedenti asilo: «La sinistra - afferma Meloni - deve capire che il problema non è dove smistarli, semplicemente non si entra illegalmente in Italia. Quindi, blocco navale sulla costa libica e in seguito effettuare una valutazione su chi può entrare in Italia».

«Un ipotetico governo Pd-M5s ci farebbe vedere gli ultimi 5 anni all’ennesima potenza, dimostrando di essere incapaci di difendere gli italiani. Per FdI mi aspetto di confermare il risultato che abbiamo raggiunto nelle scorse elezioni politiche, confermando la nostra costanza e serietà . Speriamo di migliorarlo. Chiunque si senta un patriota deve scegliere noi, lo deve fare chiunque voglia mettere al primo posto l’Italia».