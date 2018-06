Installazione "Join the dots" da 38 mila euro, Menis (M5s) a Rossi: «Opportuno spenderli in questo modo?»

«L'assessore Rossi, replicando ad un mio post sulla struttura all'esterno del Salone degli Incanti, dice una cosa esatta e due cretinate. La prima è che non ho le competenze tecniche per giudicare il valore dell'opera ed infatti non ho espresso un giudizio: probabilmente il lavoro vale quei soldi, mi chiedo però se sia opportuno spenderli in questo modo». Replica così il pentastellato Paolo Menis alle parole dell'assessore Giorgio Rossi, in merito all'installazione per la mostra "Join th dots" posizionata fuori dal Salone degli Incanti, costata oltre 38 mila euro.

«La seconda - continua il consigliere del M5s - che "c’è stata una gara d’appalto“: errato, c'è stato un affidamento diretto che per scelta tecnico/politica può esser fatto per spese fino all'importo massimo di 40.000 euro; la terza: perchè - conclude Menis - un cittadino può criticare mentre un cittadino che ricopre il ruolo di consigliere comunale no?».