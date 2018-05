Mercatini, Barbo (Pd): «Provvedimenti in corso per macchie e olii esausti dopo "Piazza Europa"»

Il consigliere comunale del Pd Giovanni Barbo continua ad occuparsi dei problemi causati dai mercatini itineranti in città. Così dichiara infatti in un post su Facebook: «Ho accolto con soddisfazione le risposte dell'assessore Giorgi alla mia domanda di attualità nel corso del Consiglio di ieri sera: la pulizia delle chiazze di grasso che avevo segnalato essere rimaste nelle zone occupate dagli stand di "Piazza Europa" sarà a carico dell'organizzatore, mentre l'eventuale versamento di esausti nei tombini, che si configurerebbe come reato, è in fase di accertamento».

«Oltre a ciò - continua Barbo -, prendo come un segnale positivo l'accoglimento di un emendamento alla mozione di Camber sulle mostre-mercato presentato assieme al collega Marco Toncelli: in questo modo, infatti, l'assessore si impegna a porre particolare attenzione alla co-organizzazione di manifestazioni in cui via sia una rilevante presenza di commercio ambulante. Il nostro obiettivo è quello di evitare il proliferare di mercatini che, oltre a fare concorrenza al commercio locale, abbiano pure la concessione gratuita del suolo pubblico. Speriamo che alle parole seguano i fatti».