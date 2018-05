Trentennale MIB, Rojc (Pd): «Festeggiamo il traguardo raggiunto»

«Il trentennale della fondazione della MIB Trieste School of Management rappresenta un momento di riflessione e di soddisfazione: gli Atenei e le aziende di grande prestigio quali Generali, Allianz, Illy e Fincantieri hanno voluto creare una sinergia per la valorizzazione dei giovani di maggior talento, per farli eccellere in campo internazionale, e oggi festeggiamo il traguardo di una bella e affermata realtà formativa». Lo ha affermato la senatrice del Pd Tatiana Rojc, che a Trieste ha partecipato alla celebrazione del trentennale di MIB Trieste School of Management, durante la quale è stato conferito il diploma Mba Honoris Causa a Gianpietro Benedetti, presidente e amministratore delegato della multinazionale Danieli & C. Officine Meccaniche SpA.

«Il conferimento del diploma Mba Honoris Causa al presidente Benedetti – ha aggiunto Rojc - offre l'occasione per una maggiore comprensione dello spessore che una realtà come la Danieli rappresenta in regione da oltre un secolo. Spirito d'intrapresa, radicamento e innovazione ne hanno fatto un fiore all'occhiello dell'industria del nostro Paese e dell'Europa nel mondo: una realtà forte e competitività che vogliamo sostenere anche in un frangente complesso a livello internazionale».

Riferendosi alla congiuntura di tensione che sta vivendo la Danieli, Rojc ha evidenziato che «ci troviamo a fronteggiare delle politiche irresponsabili, riconducibili al presidente Donald Trump: confidiamo in un intervento deciso del Governo italiano e dell'Europa tutta, anche alla luce del coinvolgimento di altre realtà importanti quali Siemens, Airbus e Total nelle commesse da 1,5 miliardi di euro per la costruzione di una centrale elettrica e impianti per acciaio a uso civile in Iran», ora congelate a causa della decisione degli USA di abbandonare il trattato sul nucleare del 2016.