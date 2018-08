Migranti, Famulari (Pd): «Polidori li sposta da Rive a Stazione»

Dopo l'intervento in prima persona del vicesindaco Paolo Polidori per lo sgombero di un bivacco di migranti sulle rive, sorgono le critiche da parte dell'opposizione in Comune.

Il commento del Pd

Così si esprime la segretaria provinciale del Pd di Trieste Laura Famulari: «L'esibizione di Polidori è perfettamente in linea con la politica della Lega: fanno la faccia feroce su Facebook e non risolvono niente. Il gruppetto di migranti " sgomberato" da Polidori dalle Rive è stato segnalato poi in zona Stazione. In sostanza ha fatto più danno che altro».

Verifiche sanitarie e protocolli

«Intanto sarebbe utile sapere - ha detto Famulari - se l'operazione di Polidori è stata compiuta con il supporto della Polizia locale o delle Forze dell'ordine, e se quindi quel gruppo di migranti è stato poi identificato e sottoposto a verifiche sanitarie a tutela dei triestini. Oppure se si è trattato di un'iniziativa privata, perché in tal caso si sappia che la carica di vicesindaco non abilita a fare ordine pubblico».

Canciani a Famulari: "Il Pd è colpevole"

Il rispetto

«Ma soprattutto vogliamo sapere - ha aggiunto l'esponente dem - se questo è il sistema che sarà adottato in eventuali altri casi. Siccome dalla rotta balcanica possono tornare ad arrivare nuovi flussi, chiediamo a Comune e Regione di essere preparati e di attivarsi, a tutela del decoro e della sicurezza dei cittadini, e - ha concluso - nel rispetto della convivenza civile e umanità».

Il Movimento 5 stelle

Anche il Movimento 5 stelle commenta sulla stessa linea il blitz del vicesindaco tramite un post del portavoce Paolo Menis: «Un vicesindaco è chiamato a risolvere i problemi, non a spostarli da una parte all'altra della città solo per fare un po' di show. Tant'è che queste persone ieri sera si sono spostate in piazza Libertà e al Silos. Sono delinquenti? Vanno fatti arrestare. Sono clandestini? Vanno espulsi. Sono richiedenti asilo? Allora vanno messi in struttura finché non conoscono l'esito della loro richiesta».