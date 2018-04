Accoglienza, Ics: «Nei prossimi mesi report sulla ricaduta locale»

«In riferimento alle dichiarazioni del consigliere comunale Everest Bertoli, pubblicate sul suo profilo facebook e riguardanti la nostra associazione, si precisa quanto segue». Così la replica di Ics - Ufficio Rifugiati Onlus a Bertoli.

«Colpisce innanzitutto la tempistica delle esternazioni, a meno di dieci giorni dal voto, che evidenzia la loro natura strettamente propagandistica. La commissione consigliare sui migranti è stata un gigantesco fallimento poiché, pur essendo orientata a volere a tutti i costi trovare elementi per screditare il sistema triestino dell'accoglienza, non è approdata a nulla di rilevante. Ma chi l'ha presieduta non ha avuto il rigore intellettuale di ammetterlo».

«Non a caso - continua l'associazione - quanto viene affermato da Bertoli rappresenta un coacervo di affermazioni confuse, dove si mescolano con disinvoltura supposte problematiche di gestione, mancata comprensione delle norme nazionali e internazionali sull'accoglienza (come nel caso delle spese sanitarie) e dati volutamente parziali (come nel caso del numero di rifugiati riconosciuti, dove non si menziona l'alto numero di forme di protezione sussidiaria e umanitaria ottenute dai richiedenti asilo)».

«ICS valuterà ogni iniziativa opportuna, anche in sede giudiziaria, a tutelare il proprio operato, da iniziative di tipo diffamatorio. Si anticipa infine - conclude - che ICS, insieme agli altri enti che gestiscono l'accoglienza a Trieste, presenterà nei prossimi mesi un dettagliato report statistico qualiquantitativo, con dati di grande interesse sul funzionamento dell'accoglienza diffusa e sulle sue positive ricadute nella comunità locale, nonché sui percorsi di integrazione sociale delle persone accolte».