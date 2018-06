Migranti, Moschioni (Lega): «Serracchiani ci risparmi lezioni e prediche»

«Dall’onorevole Serracchiani non accettiamo lezioni, consigli o suggerimenti. Se oggi il Friuli-Venezia Giulia è invaso da clandestini di cui non sappiamo nulla, né identità né residenza, dobbiamo ringraziare lei e il governo Renzi. Da che pulpito viene poi la predica al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul significato della parola ‘trattativa’: proprio lei che da governatrice del Fvg non ha mai trattato con nessun amministratore locale prima di prendere decisioni». Lo afferma in una nota il deputato della Lega Daniele Moschioni.

«Piuttosto, -continua - ricordiamo che la gestione Serracchiani ha messo in ginocchio la nostra regione, lasciando un buco nella sanità; ma soprattutto, togliendo poteri ai sindaci per trasferirli ai presidenti delle Uti da lei stessa costituite – alla faccia della bocciatura del referendum Renzi-Boschi per cambiare la Costituzione – e giungendo perfino a togliere trasferimenti e finanziamenti a chi si permetteva di non pensarla come lei».