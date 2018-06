Migranti, Spitaleri: «Le favole di Roberti su imposizioni a Comuni»

« Se la risposta alle esigenze dei comuni consiste in sempre più tagli, si conferma che la Lega mostra i denti ma non ha soluzioni vere». Così il segretario regionale del Pd Salvatore Spitaleri replica all'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza, Pierpaolo Roberti, secondo cui quello effettuato «è solo il primo taglio ad un sistema che d i soldi pubblici ne ha visti girare decisamente troppi».

«Roberti non inventi favole: la Regione - precisa Spitaleri - non ha mai imposto nulla a nessun Comune, ma ha voluto sostenere chi si faceva carico di un'accoglienza minima. Roberti forse non sa che è lo Stato attraverso le Prefetture a gestire i richiedenti asilo, ma lo imparerà presto».