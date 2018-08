Migranti, Spitaleri: «Meloni chieda a Salvini rinforzi per Fvg»

«Diamo il benvenuto all'onorevole Meloni e ai suoi tra quanti si sono accorti che il Friuli Venezia Giulia e' una regione a forte pressione migratoria. Qui abbiamo bisogno di Forze dell'ordine in quantità adeguata, con mezzi e strutture efficienti, non di militarizzare il confine: chieda a Salvini di provvedere con nuove assunzioni e forniture di strumenti». Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Salvatore Spitaleri, commentando quanto dichiarato dalla leader di FdI, Giorgia Meloni e quanto emerso dalla conferenza stampa del partito oggi a Trieste in merito al flusso di migranti che attraversano il confine dalla Slovenia.

Sventolamento di bandiere

«L'utilizzo di apparecchiature elettroniche - aggiunge Spitaleri - è un'ipotesi da prendere in considerazione, ma dislocare sul confine i militari è una soluzione estrema e sproporzionata. Grossi dubbi anche sull'impiego dinamico della Protezione civile regionale. Come esagerato da parte di Fedriga e Roberti è lo sventolamento di bandiere sul trasferimento di 80 persone fuori regione: un provvedimento assolutamente normale, concordato tra la giunta Serracchiani e il Viminale, che si è ripetuto molte volte quando i numeri sul nostro territorio si alzavano oltre una certa soglia. Adesso - conclude - pare Fedriga abbia fatto il miracolo".