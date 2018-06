Migranti, Spitaleri (Pd): «Fedriga nasconde i veri problemi dietro porti, ong e hotspot»

«Sarebbe una tragedia per la Lega se riuscisse a risolvere il problema dei flussi migratori, ma non c'è questo rischio. Come il suo capitano, anche Fedriga ha imparato a nascondere i veri problemi della nostra gente dietro lo spauracchio dei migranti. Ogni giorno devono inventare una nuova parola d'ordine per distrarre dal fatto che non stanno governando, né a Roma né in Regione». Così il segretario del Pd del Friuli Venezia Giulia Salvatore Spitaleri commenta le affermazioni del presidente della Regione Massimiliano Fedriga in materia di migranti.

«Ogni giorno inventano una soluzione più dura, più efficace – aggiunge Spitaleri - per fermare l'orda che ci sta invadendo ma non ho sentito una parola sui criminali veri che abbiamo in casa, sulla mafia e la camorra che allungano le mani sul Friuli Venezia Giulia e sul porto di Trieste. Aboliamo la protezione umanitaria, facciamo hotspot, chiudiamo i porti, militari ai confini, via le Ong, cannoniere in mare e saremo tutti più ricchi, e forse così – conclude - gli italiani non si accorgono che tra poco arrivano tre miliardi di tasse in più da pagare».