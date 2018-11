Tagli ai fondi degli esuli, Rojc: "Importante preservare la propria identità"

“È una notizia che genera forte preoccupazione, ma mi aspetto che il governo italiano saprà porre subito rimedio al mancato rifinanziamento delle leggi 72 e 73 del 2001, leggi fondamentali per la sopravvivenza della minoranza italiana in Slovenia e Croazia e vitali per la tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia”.

È quanto ha dichiarato la sen. del Pd Tatjana Rojc dopo aver constatato che nella legge di Stabilità non compare il rifinanziamento delle leggi a sostegno delle associazioni degli esuli istrodalmati e della minoranza italiana autoctona in Slovenia e Croazia.

“Appartengo io stessa a una minoranza – ha aggiunto Rojc - e dunque so molto bene quanto sia fondamentale preservare la propria identità e valorizzare la propria cultura. Come ho già avuto modo di osservare – ha concluso Rojc – da noi, sia gli esuli sia gli italiani d’oltre confine, anche in Senato troveranno sempre sostegno e piena adesione alle proprie istanze".