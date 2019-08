Miramare gestirà Aquileia e Cividale. Moretuzzo (PA): «Colpo del centralismo gialloverde»

Le collezioni archeologiche di Aquileia e Cividale – alle quali si aggiungerà il museo di archeologia subacquea di Grado – saranno gestite a Trieste, dal nuovo parco del castello di Miramare, per effetto del provvedimento del ministro Bonisoli che contiene disposizioni sull’organizzazione e sul funzionamento dei musei statali ed entrerà in vigore il 22 agosto.

Lo Stato decide senza interpellare le Regioni

"Lo Stato decide come riorganizzare i musei in Friuli-Venezia Giulia senza coinvolgere la Regione e i singoli territori – si chiede il segretario del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo –? Il problema non è stabilire se il coordinamento dei musei spetti a Miramare o ad Aquileia o a Cividale, il problema è rappresentato dal processo di accentramento, determinato senza tener conto del parere dei territori e delle strutture locali, dal quale invece non si può prescindere. Siamo convinti sia necessaria una gestione policentrica, capace di valorizzare le straordinarie diversità della regione e il suo patrimonio museale".

Gallery