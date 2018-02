Mobilità ciclistica, Edera (Citt): «Tra le priorità c’è il supporto della rete di piste ciclabili integrata con treni e autobus attrezzati»

Si è parlato di mobilità ciclistica, di sicurezza stradale e di riduzione dell’inquinamento nella seduta odierna della IV Commissione consiliare.

In aula, a rappresentare i Cittadini, il consigliere Emiliano Edera, da sempre attento, così come il movimento civico, all’attività motoria e sportiva e alle problematiche legate all’uso della bicicletta anche nelle città.

«Si è trattato – ha spiegato Edera – di una seduta molto interessante alla quale hanno partecipato i rappresentanti di alcune associazioni. Tra le proposte e le riflessioni ascoltate da segnalare c’è la puntuale relazione della Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) che ha messo in luce la forte esigenza di coniugare l’uso della bicicletta come forma di trasporto pulito e adatto a combattere la sedentarietà con azioni capaci di garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti».

La legge punta a promuovere uno sviluppo coordinato su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia della mobilità ciclistica sia urbana che extraurbana. La realizzazione del Sistema della ciclabilità diffusa prevede, in particolare, il coordinamento tra Regione e Unioni dei Comuni nell’attività pianificatoria.

«Nella visione dei Cittadini – ha concluso Edera – una delle priorità è il supporto della rete di piste ciclabili integrata con treni e autobus, attrezzati per il trasporto delle biciclette».